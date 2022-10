Sabato torna la Camminata dell'Artigianato

Sabato 22 ottobre, con partenza e arrivo presso la Sede provinciale Confartigianato in Viale Berlinguer 8 a Ravenna, è in calendario la Quinta Camminata dell?Artigianato - 5° Memorial Dante Servadei.

Torna così, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, la tradizionale ?camminata ludico motoria? aperta a tutti, di 8,5 o di 2,5 chilometri, organizzata da ANCOS in collaborazione con Confartigianato, ANAP e G.S. Locomotiva.

Ritrovo e iscrizioni presso la Sede Confartigianato, in Viale Berlinguer 8 a Ravenna, dalle ore 14.

La PARTENZA è fissata per le ore 15.15.

Sono previsti ristori lungo il percorso ed all?arrivo ed è garantita l?assistenza sanitaria.

Il contributo organizzativo è stato fissato in 2,50 Euro (ma la partecipazione è gratuita per tutti gli associati a Confartigianato, ANAP ed ANCOS).

E? previsto anche un premio di partecipazione, per tutti gli iscritti, che sarà un panettone.

Premiazione per tutte le Società con un minimo di 8 iscritti. Alle prime tre Società premi in natura ed una ceramica offerta da ?Ceramica Gatti 1928 Faenza?.

Per informazioni è possibile contattare il cell. 347.4160979.