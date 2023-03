Simbolo di potere e di protesta: Sabrina Marin racconta la moda nell'arte

Mercoledi 29 marzo alle ore 17.00 la storica dell'arte Sabrina Marin racconta la moda nell'arte attraverso suggestive immagini. L’abito come segno di potere, di ricchezza, di riconoscimento, di protesta. Come cifra distintiva di uno stato sociale o identificativa di una generazione. La moda come opera e comportamento. Dalle eroine dipinte da Boldini che paiono uscire dalle pagine de La Recherche di Proust; dalle atmosfere Belle Époque create dal pennello di Degas e Toulouse-Lautrec fino a De Nittis. Dalle donne diafane e fluttuanti di Klimt e Mariano Fortuny per giungere alle grandi ammaliatrici uscite dalle stanze del Vittoriale di D’annunzio. Attraverseremo le grandi rivoluzioni del costume Futurista. Dopo Coco Chanel, saranno Christian Dior, Yves Saint Laurent e Balenciaga a guidarci nella risorgenza post bellica fino alla nascita del Made in Italy. Ingresso gratuito.