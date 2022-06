Si gustano i buoni piatti delle azdore alla Sagra dello Strozzaprete

Dal 30 giugno al 10 luglio, spazio alla buona cucina, agli spettacoli e ai giochi per grandi e piccini, con la "Sagra dello Strozzaprete" che si tiene nella Tensostruttura “PalaSavio” a Savio di Cervia. Appuntamento con la tipica cucina locale e le sue specialità, in particolare con gli strozzapreti fatti a mano dalle Azdore, gustosamente conditi con ricette di carne e di pesce. La cucina apre alle 19. Dalle 21 in poi si apriranno le danze con momenti di svago e divertimento per tutta la famiglia.