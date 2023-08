Golosità e grandi show alla Sagra del Buongustaio: sul palco anche il trio Cevoli, Giacobazzi e Pizzocchi

DopoFerragosto, torna come ogni anno a Reda di Faenza la Sagra del Buongustaio, in programma da giovedì 17 a mercoledì 23 agosto nel campo sportivo parrocchiale della frazione a pochi chilometri da Faenza. Cuore della Sagra sono il divertimento e la buona cucina. Cappelletti, orecchioni, tagliatelle, il Piatto del Buongustaio, il cosciotto di castrato e tanti altri piatti sono il punto forte dello stand gastronomico. Tutte le sere apertura dello stand gastronomico alle 19, la domenica alle 18,30. E dopo mangiato, spazio all'allegria. Di fronte agli stand si apre lo spazio dedicato ai giochi popolari, alle attrazioni per i bambini, al mercatino e all’arena spettacoli, che si prepara ad ospitare il Reda Summer Festival.

Gli spettacoli

Giovedì 17 agosto prima serata con i Rock in Movie, un travolgente spettacolo che ripercorrerà tutto il rock dei film. Venerdì 18 agosto dalle 21.30 uno degli eventi clou: il trio Cevoli - Giacobazzi - Pizzocchi per la prima volta a Reda al gran completo. Prevendite su Vivaticket on-line. Sabato 19 agosto direttamente da “Tali e Quali Show” di Rai 1, la Jovaband farà ballare il pubblico per tutta la notte. Domenica 20 agosto a mezzogiorno apertura degli stand per il Pranzo del Buongustaio; in serata la musica degli Anthera. Lunedì 21 agosto in serata si balla con la musica dal vivo dei Qluedo. Martedì 22 agosto un appuntamento consolidato: tornano sul palco della Reda Summer Festival i Moka Club. Mercoledì 23 agosto gran finale con i Jbees.