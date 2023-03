Delizia e solidarietà: torna la Sagra del Cappelletto Invernale

Ritorna sabato 4 e domenica 5 marzo la “Sagra del Cappelletto Invernale” di Massa Lombarda. L’appuntamento, giunto alla settima edizione, è presso il Centro di Quartiere – Fruges di via IV Novembre dove, ferma restando la possibilità di approfittare delle prelibatezze proposte anche in versione da asporto, i più di trenta volontari che lavorano all’evento attendono tutti in presenza per fare la differenza nella lotta contro il cancro dopo la pausa forzata imposta dalle misure restrittive seguenti allo scoppio della pandemia.

È dal 2015, prima edizione della versione invernale della festa, che il ricavato viene interamente devoluto a favore dei servizi di assistenza gratuita dei pazienti oncologici, dei progetti di prevenzione nelle scuole e a sostegno della ricerca scientifica che lo IOR porta avanti sul territorio di Lugo e dintorni: una storia di impegno e dedizione per un’iniziativa che coniuga solidarietà e tradizione romagnola a tavola.

Le “azdore” volontarie dello IOR si sono rimboccate le maniche e hanno preparato, per questo ritorno della sagra in presenza, ben 250 kg di cappelletti: per venire incontro ai gusti di tutti nel menù saranno presenti anche strozzapreti, proposte di carne, contorni e dolce. La Sagra si terrà sabato 4 marzo a partire dalle ore 18.30, per poi proseguire domenica 5 a pranzo dalle 12 e di nuovo a cena dalle 18.30. L’asporto sarà disponibile già da mezz’ora prima dell’apertura ufficiale dei battenti. Per maggiori informazioni riguardo l'evento, chiamare i seguenti numeri: 335/5610450 o 338/3096394.