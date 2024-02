Ospiti illustri alla Sagra del cotechino di Pisignano: tra loro mister Alberto Zaccheroni

Due giorni dedicati alle delizie del maiale, il 16 e 17 febbraio, in una festa organizzata per ritrovarsi, divertirsi e stare insieme, condividendo i valori di appartenenza alla propria comunità. A Pisignano è in programma la "Sagra del cotechino", iniziativa promossa e organizzata dalla asd calcio del Duca Grama con il patrocinio del Comune di Cervia. Si svolgerà nell’area del Bar Barbaciga, in piazza Fontana a Pisignano.

La due giornate vedranno protagonisti piatti che delizieranno i partecipanti, principalmente a base di cotechino. E venerdì, nella serata dedicata allo sport, ospiti d’eccezione come i mister Alberto Zaccheroni, già allenatore, tra le altre, di Milan, Inter e Juventus e Alberto Bollini allenatore della nazionale under 20 campione d'Europa e vice dell'ex ct Roberto Mancini. L'orario di inizio delle cene, sia venerdì che sabato, è alle ore 19.

La società sportiva Duca Grama attualmente ha le seguenti categorie: la prima squadra che milita nel campionato di Promozione e la selezione juniores.

"Sono iniziative importanti perché creano forti legami nelle piccole comunità e rendono vivi i rapporti fra le persone. Il coinvolgimento di associazioni e le realtà del singolo territorio è il modo migliore per far crescere la cultura della solidarietà, dell’amicizia, integrazione e della socialità anche nelle generazioni più giovani", dichiarano i dirigenti della società.