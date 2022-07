Musica e bontà da assaporare alla decima Sagra della cozza

Per due weekend a Marina di Ravenna si tiene la decima edizione della Sagra della cozza, organizzata alla Pro Loco. Dal 15 al 17 luglio e dal 22 al 24 luglio menù a base di cozze negli stand della pro loco al Bacino Pescherecci che apriranno alle 18.30. Tutte le sere mercatini su viale delle Nazioni. Un grande evento per rendere omaggio al prodotto ittico “principe” di Marina di Ravenna.

In entrambi i weekend è previsto un interessante programma di intrattenimento a fianco della parte gastronomica della sagra. Alla galleria FaroArte (in Largo Magnavacchi) continua la mostra organizzata dalla Capit “Padiglione Bologna”: una collettiva di artisti della città felsinea.

Proseguono anche le visite guidate, organizzate insieme a Riviera Experience (prenotazione a info@riviera-experience.it o al 351 6072377): Photo Trek tra duna e pinete il 16 luglio alle 9 e il 23 luglio alla stessa ora; Tour dei bunker il 16 luglio alle 19, Marina Storica il 22 luglio alle 19. Sabato 16 luglio è invece in programma una visita guidata al Museo della Subacquea, alle 18.

Nel weekend spazio alla musica: il 22 luglio al bacino pescherecci, dalle 21, il dj set di The Persuaders featuring Marco Genesi e Beto Serafini in attesa dei fuochi di Sant'Apollinare (in programma alle 22.30). Domenica 24 luglio evento finale in piazza Dora Markus con il concerto di Noreda Graves, fissato alle 21.