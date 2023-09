Sagra del Monticino a Brisighella

Orario non disponibile

Quando Dal 09/09/2023 al 10/09/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Brisighella

Una grande festa sarà quella dedicata alla Beata Vergine del Monticino sabato 9 e domenica 10 settembre, sotto la sapiente regia della Pro Loco di Brisighella.

Si inizia con la Frusta D’oro insieme alla Banda del Passatore di Brisighella sabato sera alle 20:30 in Piazza Carducci. Durante la competizione – giunta alla sua cinquantesima edizione – si esibiranno diverse categorie di “sciucaren”, o frustatori, sotto l’occhio critico da una giuria di qualità. Saranno ospiti della serata gli storici Bandisti e le Majorettes. Garantita per tutta la serata la presenza di stand gastronomici e di gonfiabili per bambini.

Domenica 10, grande festa per le vie del centro storico, a partire dalle 10:00. Mercati, esposizione auto storiche, pittori della Pescheria Vecchia, mostra di fotoamatori brisighellesi nella Galleria Comunale e Luna Park nel Piazzale della Stazione saranno presenti per tutta la giornata.

A partire dalle 11:30, in via Fossa, sarà in funzione lo Stand Gastronomico con gli Amici di Marina di Ravenna, mentre nel pomeriggio partirà l’intrattenimento musicale con Silvia Wakte (Piazza Marconi) e la famosa band Il Trio Italiano (Piazza Carducci), che proseguirà alle 19:00 con “Recondita Armonia” presso il centro visite del Parco del Carnè.

Alle 21:00, all’Anfiteatro Spada andrà in scena LaCorelli con il Quartetto di tromboni dell’Orchestra Filarmonica Italiana, per gli amanti della musica classica. La serata proseguirà all’insegna del divertimento in Piazza Carducci con il dj set Umberto Valalla dalle 22:00.

Per tutto il fine settimana, i visitatori del Borgo potranno, oltre che godere delle prelibatezze culinarie e dei prodotti artigianali brisighellesi, anche visitare i musei. La Rocca Manfrediana, grazie ai volontari della Pro Loco, sarà aperta venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18.00, mentre sabato e domenica alle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19.00. Al Museo Ugonia, aperto sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, è visitabile la mostra personale dell’artista marradese Maurizio Rogai (inaugurazione sabato 9/09 alle 18:30). La Torre dell’Orologio è aperta sabato e domenica nella fascia pomeridiana dalle 15:30 alle 18:30 (ingresso gratuito). Visitabile anche la Galleria d’Arte Comunale, in Via Naldi, dove il Gruppo Foto Amatori Brisighellesi ha allestito, come da tradizione, una Mostra Concorso delle più belle foto dei soci partecipanti.

La Sagra del Monticino si conferma una piacevole occasione per assaporare il gusto della tradizione nel quadro del borgo medievale di Brisighella, in attesa dei prossimi eventi autunnali: il Festival dei Cammini (23-24 settembre), le Sagre d’autunno (22 e 29 ottobre) e le Quattro sagre per i Tre Colli (5-12-19-26 novembre).

Info:

Pro Loco Brisighella

tel. 0546 81166

iat.brisighella@racine.ra.it

www.brisighella.org