Musica e delizie di mare alla sagra del Pesce Azzurro

Nel weekend del 1-2-3 luglio a Marina di Ravenna inizia la Sagra del Pesce Azzurro, l'appuntamento annuale con uno dei prodotti principali dell'Adriatico da gustare nello stand gastronomico che aprirà tutte le sere alle 18.30. L'appuntamento con la Sagra, organizzata dalla Pro Loco di Marina di Ravenna, è nella zona del bacino pescherecci. Tutte le sere apriranno i mercatini (a partire dalle 20 in viale delle Nazioni).

Per quanto riguarda la cultura e l'intrattenimento, il primo luglio, Notte Rosa, in piazza Dora Markus si esibiranno i Moka Club a partire dalle 21.30. Il 2 luglio alle 18 alla galleria FaroArte (in Largo Magnavacchi, 6) inaugurerà la mostra “Padiglione Bologna” organizzata dalla Capit e a cura di Sandro Molossini. La mostra sarà aperta anche domenica 3 luglio dalle 21 alle 23. Sempre domenica, alle 19, tour nella Marina Storica a cura di Riviera Experience. Si parte alle 19. Prenotazioni al 351 6072377.