I sapori della tradizione si riscoprono alla Sagra del Ranocchio

Quando Dal 15/09/2022 al 19/09/2022 Orario non disponibile

La Sagra del Ranocchio di Conselice si tiene dal 15 al 19 settembre in piazza Foresti. La sagra, che si è affermata come una delle più singolari della Romagna, torna con un programma ricco di spettacoli e animazione. Ci sono naturalmente le immancabili ricette tradizionali, perfette per chi vuole gustare i sapori di una tradizione che ci riporta alla cucina delle nostre azdòre che, con i ranocchi, sono le vere protagoniste di questa sagra.