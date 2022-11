La tradizione contadina rivive nella sagra “Le delizie del porcello”

Indirizzo non disponibile

Parte la rassegna “Quattro Sagre per Tre Colli” a Brisighella. Il primo appuntamento è domenica 6 novembre con “Le delizie del porcello”, una sagra che ricorda l’antica tradizione contadina delle varie lavorazioni della carne di maiale.

I piatti tipici si potranno gustare allo stand gastronomico di via Fossa, aperto dalle 11 alle 20. Durante la sagra ci sarà poi tanta animazione con laboratori e giochi per famiglie e musica per tutti.