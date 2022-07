Si gustano i sapori nostrani alla Sagra della Pizza fritta

Al Centro Sociale Casa Mita, in via Filanda Vecchia 21 a Faenza, arriva la Sagra della Pizza fritta. Appuntamnto domenica 28 agosto dalle ore 18 in poi. La regina della serata sarà ovviamente la pizza fritta che si potrà gustare in tante varianti:semplice, farcita con salumi, con il formaggio e per i più golosi con la Nutella. Ogni pizza fritta servita sarà accompagnata con un bicchiere gratuito di bevanda a scelta. Si potranno gustare inoltre piadine farcite.