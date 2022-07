Tra arrosticini e caplet: un goloso 'gemellaggio' gastronomico alla Sagra della Romagna e dell'Abruzzo

Torna al Parco Mita di Faenza la Sagra della Romagna e dell'Abruzzo, con il classico gemellaggio enogastronomico che regala tre giorni di festa dal 26 al 28 agosto. Nella sagra si può apprezzare l'incontro di due culture diverse: quella romagnola e quella abruzzese che si sono fuse per dare origine a un evento gastronomico originale sia nei contenuti culinari che organizzativi.



Nello stand gastronomico si possono gustare specialità tipiche della cucina romagnola e abruzzese, accompagnate da intrattenimenti e spettacoli. Dai prodotti e vini tipici delle due regioni, alla pasta al mattarello abruzzese e romagnola (dai cappelletti agli spaghetti abruzzesi alla chitarra). Specialità della festa sono poi gli arrosticini abruzzesi cotti alla brace.

Oltre alle delizie gastronomiche ci sono la mostra le ‘vie delle Arti’ con esposizione di pittori, acquerellisti, scultori, mosaicisti, hobbysti, e artigiani; la mostra di Bonsai; animazione e gonfiabili giganti per bambini, poi spettacoli, intrattenimenti per famiglie e concerti.

Il programma

Venerdi 26 agosto: ore 19 Apertura stand gastronomico. Ore 21 esibizione del Trio Italiano in concerto - musica anni 60/70/80, boogie woogie, ballo liscio, sudamericano, e discoteca



Sabato 27 agosto: Ore 18.00 Amici Pelosi…”Olimpiadi a 6 Zampe” (iniziativa aperta a tutti i cagnolini), esibizione dei ‘Cani Cinofili’ e a seguire percorso aperto a tutti i cagnolini con esercizi di condotta con ostacoli a cura dei Cinofili Protezione Civile CVPC Faenza. Ore 19.00 Animazione e intrattenimento per i più piccoli con lo spettacolo gratuito: Il magico mondo dei burattini di Nannà. Burattini coloratissimi e simpatici daranno vita al teatrino con le loro meravigliose favole, e faranno divertire e ridere i bambini ma anche i più grandi. Ore 19.00 apertura stand gastronomico. Ore 21.00 esibizione de "I Cantastorie di Romagna" - Artisti di strada e cantori d'osteria - gruppo folkloristico romagnolo.

Domenica 28 agosto: Ore 18 Anteprima esibizione della scuola di ballo Team Dance il Borgo: folk, fruste, hip hop, zumba, danza moderna. Dalle ore 18 in poi Gran finale della Festa della Romagna e dell’Abruzzo, serata dedicata alla pizza fritta. Lo stand gastronomico sarà aperto per servire pizza fritta per tutta la sera secondo l’antica ricetta tradizionale romagnola, sarà possibile degustare la pizza fritta semplice o farcita. Ore 20.30 esibizione della scuola di ballo Team Dance il Borgo: folk, fruste, hip hop, zumba, danza moderna per una serata di ballo, divertimento, musica e simpatia per chiudere alla grande l’ultima serata della Sagra.