Mercatini, saraghine e pedalate: si celebra la "Festa d’sà Jusef"

Ritorna da venerdì 18 marzo a domenica 20 marzo a Villa Prati la celebre Festa d’sà Jusëf, dedicata al patrono della frazione bagnacavallese, con appuntamenti che vanno dalla gastronomia all’ambiente, al movimento e alla tradizione.

Presso la Cà di Prê sono in programma una cena romagnola con degustazione venerdì a partire dalle 20 e una “Saraghineda”, cena a base di pesce azzurro sabato dalle 18, mentre domenica uno stand gastronomico gestito dall’associazione L’Incontro funzionerà dalle 12 alle 17. Per prenotazioni e per asporto (possibile la domenica): 347 7104677 (Irma).

Una mostra fotografica a cura di Paolo Brigadeci, dal titolo “Punti di vista fra Abbadesse e Villa Prati”, sarà visitabile presso il Centro civico venerdì e sabato dalle 19 alle 22 e domenica dalle 10 alle 19.

Domenica 20, piazza don Succi ospiterà dalle 9 alle 17 il “Mercatino Fantasia” in cui sarà possibile esporre opere del proprio ingegno (per prenotazioni 338 8025307 – Ilaria) e alle 15 la “Zumba di primavera”, masterclass gratuita e aperta a tutti. Un’esposizione di macchine agricole antiche e nuove sarà inoltre visitabile dalle 10 alle 16 presso l’Officina Meccanica Mattioli in via dei Braccianti.

Sempre domenica, dalle 10 alle 12 si terrà una pedalata naturalistica alla scoperta delle piante della pista ciclopedonale Bagnacavallo-Villa Prati a cura del professor Ettore Contarini: la partenza è prevista alle 10 da via De Gasperi a Bagnacavallo, in programma c’è poi una sosta al capanno secolare del podere Terra Aguta (podere di Gino e Cesarina).