Mele rosa, pere volpine, giuggiole: i colori dell'autunno protagonisti alla Fiera dei Frutti dimenticati

Un fine settimana in compagnia delle tradizioni antiche, a Casola Valsenio, per il secondo fine settimana della Festa di Frutti Dimenticati, in programma il 14 il 15 ottobre. In piazza oltre cinquanta bancarelle addobbate con i colori dell’autunno e composizioni con oggetti domestici e da lavoro che rimandano al mondo delle campagne romagnole del passato.

Alla Festa dei Frutti dimenticati si trovano mele rosa, mele limoncelle, pere volpine, pere angeliche, nespole, cotogni, sorbe, corbezzole, giuggiole, mele gelate, pere more, prugnoli, e così via. Frutti proposti direttamente dagli agricoltori casolani al naturale o cotti in tante maniere e anche lavorati, come il brodo di giuggiole, la salsa di prugnoli, la confettura di rosa canina o la gelatina di melograno.

Dalle 10 di sabato 14 e domenica 15 ottobre fino alla sera alle 20 una serie di appuntamenti nelle vie del centro storico tra visite guidate, degustazioni, eventi che coinvolgono tutte le fasce d'età.

Il programma completo è disponibile qui