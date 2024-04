Pesce a chilometro zero e tanta musica: Tagliata si prepara all'edizione 2024 di "Incozzati"

Menu a base di pesce a chilometro zero con protagonista la “Cozza di Cervia”, musica e tanto divertimento al via di "Inconzzzati" 2024, manifestazione enogastronomica che si svolge a Tagliata di Cervia dal 25 al 28 aprile 2024. I piatti sono preparati dalla cucina dei volontari all’interno della “Casina della Pro-Loco”, con specialità come risotto di pesce, fritto misto, seppie con i piselli e cozze alla marinara.

L'apertura dello stand è prevista da giovedì 25 aprile a domenica 28 aprile (tutti i giorni servizio di pranzo e cena). Durante le serate diverse live band locali. L’evento si svolge all’interno del Parco dei Gemelli, attrezzato con alcuni giochi per bambini, a pochi passi dal mare. Inoltre saranno presenti anche gli stand gestiti dai genitori delle scuole del territorio.

Novità di questa edizione, la partecipazione tutti i giorni di Fiorenzo Montalti con i giochi giganti di una volta, realizzati in legno, artigianalmente a disposizione di tutti, adulti e bambini, per tutti i 4 giorni. Giovedì 25 Aprile ci sarà la musica con “Fior di Velluto” e il gruppo di ballo IDL io danzo libero che ci farà conoscere la pizzica salentina. Venerdì 26 Aprile gli Herpes si esibiranno per farvi ballare tutta la notte. Sabato 27 Aprile appuntamento con i Vasconvolti.

Domenica 28 Aprile mattinata con raduno dei Vespisti Mercatesi e dalle 14 alle 18 Wild Angels.