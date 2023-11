Tante specialità alla Sagra della Pera volpina e del formaggio stagionato

Indirizzo non disponibile

Continuano le sagre a Brisighella. Domenica 12 novembre nel borgo medievale arriva la Sagra della Pera volpina e del formaggio stagionato. Le pere volpine, piccole, tonde e dure, sono un frutto tipico della Valle del Lamone. Il formaggio, a sua volta, è un ottimo abbinamento alle pere. Uno stand gastranomico sarà aperto per l'occasione in via Fossa dalle 11 alle 20.