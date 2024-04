Le grigliate di pesce di "Azzurro in tavola" tornano per gli ultimi tre appuntamenti

Ultime tre occasioni per gustare il pesce azzurro alla griglia a Marina di Ravenna. Torna infatti domani l’evento “Azzurro in Tavola” al Bacino Pescherecci, organizzato dalla Pro Loco. Ci saranno poi altre due date: il 28 aprile e il primo maggio. L’iniziativa offre agli amanti del buon cibo e della tradizione marinara l'opportunità di esplorare le prelibatezze del mare nella suggestiva zona del Bacino Pescherecci di Marina di Ravenna.

I visitatori potranno mangiare un piatto di pesce azzurro preparato alla griglia negli stand gastronomici. Per coloro che prediligono altre specialità, sarà disponibile menù a base di seppia con i piselli. Ma l'esperienza va oltre la degustazione: lungo il Viale delle Nazioni, i visitatori potranno immergersi nelle atmosfere vivaci del mercatino dei prodotti tipici locali e dell’artigianato. Gli stand saranno aperti dalle 12 in poi.

“Azzurro in Tavola" è un evento pensato per tutta la famiglia, un'occasione per trascorrere una giornata all'insegna della convivialità e della scoperta dei sapori autentici della tradizione marinara. È anche un'opportunità unica per celebrare la cultura gastronomica locale e il profondo legame che lega la comunità di Marina di Ravenna al mare che la circonda.

Infine, alla Galleria FaroArte (ubicata presso il centro civico in Largo Magnavacchi), continua la mostra "Aquae", collettivo di artisti ferraresi, aperta dalle 16 alle 19:30.