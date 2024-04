A Fosso Ghiaia torna la tradizionale Sagra del Pinolo

Giovedì 25, Domenica 28 Aprile e il 1° Maggio 2024, nella Pineta di Classe, a Fosso Ghiaia, è in programma la tradizionale Sagra del Pinolo, prodotto tipico della stessa pineta di Classe di Ravenna la cui produzione è stata fin dal Medioevo molto importante per la città dove era nata una sorta di industria legata alla sua raccolta.

Stand gastronomici e specialità al sapore di pinolo celebrano, insieme ad attività e attrazioni per grandi e piccini, questo prodotto naturale che sin dal 1700 viene apprezzato per i suoi effetti medicamentosi.

La manifestazione è a cura del Comitato Cittadino e della società sportiva “Fosso Ghiaia” in collaborazione con il Comune di Ravenna. Per informazioni: 0544.470452. La sagra si svolge nel Parco 1° Maggio, in via Fosso Ghiaia, 1, Pineta di Classe. Ingresso libero.