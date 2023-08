Specialità di mare e musica con la sagra "Seppia, la regina dell'estate"

Sabato 19 e domenica 20 agosto i volontari della Pro Loco di Punta Marina Terme saranno al Parco Pubblico per far assaggiare a tutti la seppia in varie versioni. L'appuntamento intitolato "Seppia, la regina dell'estate" prevede non solo specialità di mare ma anche i classici cappelletti e salsiccia. All'interno dello spazio della Pro Loco, sabato spazio all'evento "Elvis Tribute", domenica sera invece si terrà il concerto della Banda Musicale Cittadina di Ravenna. Lo stand gastronomico sarà aperto il sabato dalle ore 18, la domenica a pranzo dalle ore 12 e la sera dalle ore 18.