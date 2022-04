Si celebra la tradizione con la Sagra della Spoja Lorda

E' la Spoja Lorda, tipica minestra locale, la protagonista della sagra in programma domenica 24 e lunedì 25 aprile nel borgo di Brisighella. Bancarelle di prodotti tipici e dell’artigianato, stand gastronomico, intrattenimenti musicali, animazioni, botteghe artigianali, commercianti ed ristoranti accoglieranno il pubblico alla scoperta delle eccellenze gastronomiche tipiche di Brisighella.

In occasione della Sagra della Spoja Lorda la tradizione incontrerà l'arte e la cultura. La Pro Loco di Brisighella infatti organizza l’esposizione dal titolo “Il brodo - Mise en place - La tazza da brodo interpretata dai ceramisti di Faenza”, per celebrare la tradizione della pasta fresca ripiena tipica brisighellese. Presso la Galleria Comunale, via Naldi 5, domenica 24 e lunedì 25 Aprile dalle ore 11,00 alle 18,00 In mostra: Maestri Maiolicari Faentini di Lea Emiliani, Manifatture Sottosasso di Lorella Morgantini e Marco Malavolti, Morena Moretti, Mirta Morigi, Fiorenza Pancino, Maria Cristina Sintoni.

Lunedì 25 Aprile alle ore 15 Piazza Carducci si animerà con la carica travolgente della City Rhythm Orchestra, band nata a Philadelphia e molto popolare ed acclamata in molte città degli negli Stati Uniti, dove è solita esibirsi, che grazie al suo stile e alla qualità del suono ha sviluppato anche una solida base di fans in Italia. I musicisti saranno ospiti a Brisighella ed avranno l’occasione di degustare i prodotti tipici del territorio offerti da Cab Terra di Brisighella. Aperti nel weekend anche la Rocca Manfrediana e il Museo Ugonia.