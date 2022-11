Tra profumi e piatti tipici si celebra "Sua maestà il tartufo"

Indirizzo non disponibile

Continuano le sagre nel centro storico di Brisighella. Domenica 20 novembre è il turno di "Sua maestà il Tartufo". In questo appuntamento il pregiato tubero viene abbinato ai piatti tipici della nostra tradizione. In vendita il “bianco autunnale” che emana un profumo particolarmente intenso e il tartufo “nero”. Le specialità possono essere gustate nello stand gastronomico di via Fossa dalle 11 alle 20.