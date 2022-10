Sapori per i buongustai alla Sagra della zucca e dell'uva bacarona

Ritorna dopo 3 anni di assenza la Sagra della Zucca e dell’Uva Bacarona a Borgo Rivola. Un appuntamento per veri buongustai che nel secondo weekend di ottobre fa colorare il Borgo dei primi caldi toni dell’autunno e il protagonista sarà il rinomato Tris di tortelli di zucca, castagne e patate rigorosamente opera delle cuoche volontarie della Pro Loco. Un fine settimana che comincia sabato 8 ottobre con l’apertura dello stand gastronomico alle ore 18.30 e la calorosa accoglienza del fuoco acceso nell’aia con caldarroste e vin brulè, il tutto animato dai Melardòt che renderanno la serata festosa e divertente all’interno del tepore del tendone.

La Sagra prosegue domenica 9 ottobre già dalla mattina con la mostra mercato con bancarelle a tema, mentre l’Associazione La Nottola attende tutti gli interessati al Centro Visite sul Carsismo e la Speleologia del Parco della Vena del Gesso, presso l’ex Casa Cantoniera di Borgo Rivola, per visite guidate al Centro e alla Grotta del Re Tiberio con prenotazione consigliata (ore 9:30/11:30/14:00/16:00). L’apertura dello stand gastronomico sarà alle ore 11.30 e seguirà un pomeriggio di intrattenimento per i più piccoli assieme a Tata Fata con truccabimbi, bolle di sapone, baby dance e appassionanti laboratori artistici e per i più grandi con la musica dal vivo di Renato e Lele il Saraceno. Il tutto sempre in compagnia fino a serata inoltrata del fuoco nell’aia, caldarroste e vin brulè.