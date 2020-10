"Salotto magico": un'esperienza sensoriale per ritrovare la bellezza attraverso il benessere

Il salone Mely e Miky Hair di Cotignola, in via Roma, 40, rinnova i propri locali e per l'occasione organizza "Salotto magico", un'esperienza sensoriale che si svolgerà domenica 1 e lunedì 2 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20.

Lo scopo dell'iniziativa è aiutare le persone a ritrovare la bellezza dei propri capelli attraverso uno stato psicofisico di benessere. L’esperienza dura quindici minuti e si svolgerà su turni di una persona alla volta, in ottemperanza alle disposizioni vigenti e previo appuntamento.

L’iniziativa, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Cotignola, è gratuita e aperta a tutti fino a esaurimento posti.

Per prenotarsi, visitare il link https://bit.ly/salottomagicofb, oppure telefonare al 334 7429008.