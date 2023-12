"Saluti dalla Terra": lo spettacolo sui cambiamenti climatici del Teatro dell'Orsa

"Questa casa è in fiamme? O siamo noi a cuocerci lentamente, come rane ignare, nella pentola che abbiamo acceso? Cosa sappiamo e non vogliamo credere? Di cosa ci preoccupiamo davvero?": queste domande sono alla base di Saluti dalla Terra, intensa creazione per adulti e ragazzi dai 10 anni d’età del Teatro dell’Orsa che sarà in scena venerdì 22 dicembre alle ore 21 alla Casa del Teatro di Faenza nell’ambito della Stagione 2023-24, intitolata un teatro di approdo, a cura del Teatro Due Mondi. Al termine dello spettacolo, dialogo tra artisti e spettatori moderato dal critico teatrale Michele Pascarella. Ingresso unico 2 euro.