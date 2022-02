“Salviamo il fratino della costa ravennate”: nuovo appuntamento per pulire la spiaggia di Lido di Classe

Dopo la buona riuscita della pulizia della spiaggia di Lido di Dante, dove oltre cinquanta partecipanti hanno raccolto sessanta sacchi di rifiuti, una bici, due boe, quattro sporte di vetro e lattine ed altro materiale, la Rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate” propone un nuovo appuntamento per domenica 27 febbraio. Stavolta si passa a pulire la spiaggia di Lido di Classe, nell'ultima data utile per l’accesso alla Riserva prima dell’inizio della nidificazione del fratino. Appuntamento alle ore 9.30 nel piazzale del Bagno Go Go in via Bering 105.

I partecipanti dovranno portare con sè un paio di guanti, mentre verranno forniti i sacchi. Non serve prenotazione, né green pass. Chi desidera, visto che il tratto per arrivare alla foce è piuttosto lungo, può recarsi all’appuntamento al Bagno Go Go in bicicletta e quindi raggiungere la foce in bici dallo stradello interno alla pineta. Oltre alla pulizia si potrà visitare la foce del Bevano, uno dei luoghi più preziosi per biodiversità, habitat e paesaggio del Nord Adriatico, normalmente inaccessibile proprio per lasciare alla natura un po' di spazio. La pulizia è stata autorizzata dal Reparto Biodiversità dei Carabinieri Forestali. Durata circa tre ore, ma ognuno può organizzarsi in base ai propri impegni e dedicare anche meno tempo.