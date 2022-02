“Salviamo il fratino della costa ravennate”, due domeniche a pulire la spiaggia di Lido di Dante

La Rete di Associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate” organizza una pulizia della spiaggia della Riserva Naturale dello Stato "Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano", prima dell'inizio del periodo di nidificazione dell'avifauna protetta e in via di estinzione. Doppio appuntamento per domenica 20 e domenica 27 febbraio con l’iniziativa “Puliamo il Lido… prima del nido”! Non è infatti opportuno organizzare pulizie durante il periodo della possibile nidificazione dell’avifauna, come purtroppo invece sta diventando di moda. Si inizia a Lido di Dante il 20 febbraio, si prosegue la domenica successiva a Lido di Classe. Si potranno visitare uno dei luoghi più preziosi per biodiversità, habitat e paesaggio del Nord Adriatico

Verranno forniti i sacchi, dotarsi di abbigliamento comodo e portarsi guanti per la raccolta.

Appuntamento domenica 20 febbraio, ore 9.30, presso la sbarra di ingresso alla Pineta Ramazzotti, in viale Paolo e Francesca nei pressi del Camping Ramazzotti, a Lido di Dante, e domenica 27 febbraio ore 9.30, nei pressi del Bagno Go Go, in via Bering 105 a Lido di Classe.

La pulizia è stata autorizzata dal Reparto Biodiversità dei Carabinieri Forestali. Verranno osservate le disposizioni Anticovid. Durata circa tre ore, ma ognuno può organizzarsi in base ai propri impegni e dedicare anche meno tempo.

Per info fratinoravenna@gmail.com, o chiamare il 3349470326.