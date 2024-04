Trent'anni di successi live insieme all'orchestra: a Cervia concerto di Samuele Bersani

Le suggestive commistioni tra i testi e la musica di Samuele Bersani e gli archi e gli ottoni dell’Orchestra dopo il sold out già registrato per l’intero tour nei teatri arrivano anche all'aperto e fanno tappa a Cervia, il 23 luglio, in Piazza Garibaldi. Le prevendite si aprono il 3 aprile, dalle ore 16 su ticketone e negli altri circuiti di vendita di eventi dal vivo.

I suoni dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, si uniranno e mescoleranno con quelli della band di Bersani e, procedendo insieme, aggiungeranno un nuovo fascino visionario alle già sorprendenti composizioni dell’artista. Le canzoni di 30 anni di carriera prenderanno nuova vita, brani storici verranno destrutturati per essere ricomposti in nuove forme musicali e il risultato è una delle più interessanti contaminazioni tra pop e sinfonico.

Informazioni e biglietti su friendesandpartners.it e ticketone.it.