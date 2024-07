Al Classis l'incontro "San Basilio ponte tra Oriente e Occidente"

Sabato 6 luglio, alle ore 20.30, il Parco archeologico del museo Classis (via Classense 29) ospiterà un incontro intrareligioso intitolato "San Basilio ponte tra Oriente e Occidente", nell' ambito della rassegna culturale promossa dal Punto Lettura Classe.La serata sarà l'occasione per presentare il volumetto "San Basilio Magno" pubblicato da Velar Editrice e curato dagli autori Valerio Acri e Daniele Bolognini che dialogheranno con Don Massimiliano Testi, "Fidei Donum" per il Medio Oriente e titolare della parrocchia di S.Innocenzo Papa di Roma. Previsto anche un intervento del sacerdote ucraino Volodymir Voloshin che parlerà del culto di San Basilio nella tradizione ortodossa e greco-cattolica.



Padre e Dottore della Chiesa, unanimemente riconosciuto come un pilastro del pensiero cristiano, San Basilio fu sommo esponente del monachesimo comunitario e fine teologo in grado di definire gli aspetti più complessi del dogma trinitario e del Credo niceno formulato nel 325 durante il primo Concilio ecumenico della storia.

Ingresso libero, info 3474819622 o puntoletturaclasse@gmail.com.