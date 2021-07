Sangiovese Tour: il giro d'Italia in Harley Davidson parte da Ravenna

Parte da Ravenna il 4 settembre il Sangiovese Tour 2021. “Un nuovo evento sportivo e culturale insieme – afferma l’assessore allo Sport Roberto Fagnani – partirà da Ravenna con un grande raduno che proporrà la nostra città agli occhi di motociclisti provenienti da tutto il mondo in partenza per un viaggio a tappe lungo l’intera penisola”.

Si tratta infatti di un grande evento che raduno i centauri per un appassionante giro d’Italia di quattro settimane in sella alle Harley Davidson e che quest’anno vedrà quali ospiti speciali dell’evento i ragazzi della “Route21 Chromosome on the Road”. Il programma prevede la partenza alle 9.30, dopo l’accoglienza dei motociclisti nella concessionaria di via Marconi, e alle 10.30 la partenza preceduta da una suggestiva parata nel centro storico.