"Sanremo insieme": lo spettacolo di Bartoletti e del Duo Idea a favore delle Saline

Lunedì 17 luglio, ore 21.30, al Beach Club MarePineta Resort di Milano Marittima la rassegna “Cervia, la spiaggia ama il libro” propone una serata di solidarietà e divertimento. Marino Bartoletti insieme al Duo Idea presenta il suo spettacolo "Sanremo insieme". In concomitanza è stata organizzata una cena di beneficienza con inizio alle 19.30. É possibile assistere al solo spettacolo musicale con ingresso ad offerta libera. Il ricavato sarà devoluto al progetto “Assieme per la Salina”.

Sanremo insime è uno spettacolo-concerto di divertimento, informazioni, curiosità e tante canzoni legate agli ultimi 70 anni del Festival di Sanremo. Un’occasione per scoprire quante canzoni del Festival non conoscevate, e quante conoscevate ma non pensavate fossero di Sanremo.