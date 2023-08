Santalbirra, Sagra della Patata, mostre ed escursioni per il Settembre Santalbertese 2023

Ritorna anche quest’anno a Sant’Alberto il Settembre Santalbertese, la tradizionale rassegna che, grazie al concorso delle varie realtà associative del territorio, propone un ricco calendario di appuntamenti legati alla cultura, all’enogastronomia e alla natura, con presentazioni di libri, mostre, sagre, feste ed escursioni naturalistiche.

Si parte martedì 22 agosto con Santalbirra, la festa della birra organizzata dall’omonima associazione che, nell’area della Pro Loco di Sant’Alberto nei pressi del campo sportivo, fino al 26 agosto propone tutte le sere uno stand gastronomico e spettacoli dal vivo. Si prosegue poi dal 30 agosto al 3 settembre con la 23esima edizione della Sagra della patata, appuntamento gastronomico curato dalla Pro Loco in cui sarà possibile gustare preparazioni culinarie a base di patata.

L’8 settembre si apre il cartellone culturale delle rassegne espositive con la Mostra di ricami dell’Associazione italiana punto croce, a cura di Auser Sant’Alberto e Associazione italiana punto croce – delegazione di Ravenna nella Casa Museo Olindo Guerrini. Sempre in questa sede verrà inaugurata il 20 settembre la mostra “Il fondo fotografico Olindo Guerrini”, organizzata dall’Università di Bologna, dalla Biblioteca Classense, in collaborazione con gli Amici di Olindo Guerrini, che resterà aperta fino al 7 gennaio 2024. Al Museo Natura il 24 settembre verrà inaugurata la mostra su Romolo Papa, importantissimo mosaicista ravennate, di origini sant’albertesi.

L’Associazione Amici di Olindo Guerrini, nelle giornate del 27 agosto, del 2, 9, 15, 16, 30 settembre e 7 e 15 ottobre proporrà presentazioni di libri e incontri culturali al Museo Natura e alla Casa Museo Guerrini. Sabato 26 agosto e sabato 23 settembre si terranno aperitivi letterari curati dall’associazione culturale Il Glicine, il primo dedicato al poeta Heym, il secondo alla figura di Alessandro Manzoni. Domenica 10 settembre alle 9 avrà luogo la Granfondo Cotekino offroad, pedalata non competitiva tra valli e pinete con percorso lungo di circa 50 km e breve di 25 km, con pasta party finale.

Per gli amanti della natura ci sarà un ulteriore appuntamento nel pomeriggio di domenica 10 settembre, Il Flamenco dei fenicotteri, a cura del Museo Natura, che prevede un’escursione in bicicletta alla scoperta dei fenicotteri e in seguito un concerto musicale del duo composto da Francesco De Vita, virtuoso di flamenco, e Michele Bargigia, al pianoforte classico. Dall’11 al 17 settembre è previsto un torneo di tennis amatoriale, per adulti e ragazzi, al Circolo Tennis Sant’Alberto.

Sabato 23 settembre alle 10 nella Sala del Consiglio dell’Ufficio decentrato di Sant’Alberto si terrà l’evento Anziano Fido in affido, restituzione pubblica del progetto che ha coinvolto gli ospiti della Casa residenza Don Zalambani e i cani del canile di Ravenna. Domenica 24 settembre Sant’Alberto si animerà per la Festa del Paese con mercatini, stand gastronomici, intrattenimento, bancarelle di hobbisti, giostre e la consegna del tradizionale premio il “Pesce di Legno”. Sarà presente nella stessa giornata anche una pesca di beneficenza, organizzata dal gruppo dei giovani della parrocchia di Sant’Alberto.

Concorrono all’organizzazione del Settembre Santalbertese: assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna, Pro Loco Sant’Alberto, Associazione Amici di Olindo Guerrini, Associazione Santalbirra, associazione culturale Il Glicine, Asd Cotekinoffroad, Anpi Sant’Alberto, Museo NatuRa, Biblioteca Guerrini-Istituzione Biblioteca Classense, Auser Sant’Alberto, Casa residenza centro diurno Don Zalambani, Aps Erminia Talanti, Parco del Delta del Po, Donne di parola, parrocchia di Sant’Alberto, Circolo tennis Sant’Alberto.