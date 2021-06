Santi Moix celebra il solstizio d'estate con "Hanabi flowers of fire"

Continua il ciclo artistico "Ascoltare Bellezza". Da martedì 22 giugno al 28 agosto nella Sala del Mosaico della Biblioteca Classense a Ravenna è esposto l'intervento artistico realizzato da Santi Moix in dialogo ideale con il pavimento che domina la sala e che è ideato per salutare il solstizio d'estate, il momento in cui il sole raggiunge il valore massimo di declinazione positiva, il giorno più lungo dell’anno. L'opera intitolata "Hanabi flowers of fire" si potrà ammirare da martedì a sabato 9-19, chiuso ogni domenica, lunedì, il 23 luglio e dal 10 al 20 agosto. Ingresso libero.

Nato a Barcellona nel 1960, Santi Moix nel 1986 si è trasferito a New York dove tuttora vive e lavora. Molteplici e varie le fonti di cui si nutre la sua pittura: il fumetto, la letteratura, i grandi maestri della storia dell’arte, soprattutto spagnola. Ma è la natura che ci circonda il principale interesse di Santi Moix. Così, quando si è trasferito a New York, dove questa è circoscritta entro i limiti imposti dall’architettura della metropoli, ha compreso di dover utilizzare un linguaggio espressivo contemporaneo che si ponesse come estensione libera. Instancabile e cosmopolita, Moix oggi è considerato una delle figure di riferimento della pittura newyorchese contemporanea.