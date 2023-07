Sapore di Sale: pronta l'edizione della "rinascita" fra solidarietà, convegni e chef stellati

Torna dal 31 agosto fino al 3 settembre la festa dedicata al sale dolce di Cervia. Per 4 giorni il sapore del Sale si fonde col sapore della solidarietà. Una festa che parla di tradizione, cultura, gastronomia, internazionalità e della rinascita della salina. Tutti gli appuntamenti sono dedicati al sale e alla tradizione salinara della città in cui il momento più emozionante ed evocativo sarà come sempre l’arrivo della burchiella. Quest’anno la rievocazione della rimessa del sale sarà molto particolare e, se si può, ancora più simbolica, ma sempre di forte emozione. Tutti sappiamo che la salina ha subito un’invasione di acqua dolce che ha portato molti danni, per cui anche la rimessa, come tante iniziative della festa, sarà dedicata al recupero e alla rinascita della salina. Sabato pomeriggio al suono della sirena alle ore 16.30 si potrà assistere alla rievocazione storica che quest’anno offrirà al pubblico, poco sale, ma alcune piacevoli sorprese.

Sempre in tema di solidarietà domenica alle ore 17.00 al magazzino del sale in un momento ufficiale verrà consegnato da parte di CIA Conad un importante contributo per il rifacimento della macchina della raccolta del sale resa inutilizzabile dall’alluvione. Saranno presenti Mauro Lusetti presidente Conad, Maurizio Pelliconi presidente di Cia Conad, Luca Panzavolta A.D. di Cia Conad, Paolo Lucchi presidente di Legacoop Romagna, Massimo Medri sindaco di Cervia e Giuseppe Pomicetti presidente del Parco della Salina di Cervia.

“Questa edizione della nostra festa dedicata al sale sarà molto particolare, con uno spiccato carattere di supporto nei confronti della nostre radici rappresentate naturalmente dalle saline di Cervia che hanno bisogno del sostegno di tutti per riprendere a vivere e a produrre il sale dolce come prima e ancora meglio, dopo questo sfortunato episodio. - dichiara il sindaco Massimo Medri- Stiamo lavorando incessantemente insieme alla Regione Emilia Romagna, al commissario Figliuolo per trovare i fondi per riportare la salina di Cervia ad essere un fiore all’occhiello di Cervia e il simbolo del passato cervese. Insieme all’università di Bologna stiamo studiando un progetto di ripristino dell’area. Sarà un’edizione con poco sale di Cervia ma all’insegna della solidarietà e della rinascita della salina locale”.

Il programma

L'inaugurazione - Il programma, ogni anno più ricco festeggia la tradizione salinara cervese. Partirà con il taglio del nastro del sindaco di Cervia Massimo Medri giovedì 31 agosto alle 19.00 sul canale del porto, a bordo del lancione “Trefratelli” nella cornice della flotta delle barche storiche della “Mariegola delle Romagne”.

Convegni - Sabato 2 settembre dalle 10 al Magazzino del Sale Torre si svolgerà l’incontro dal titolo Cultural Heritage: il futuro nel passato. Incontro è dedicato alle città del sale della Salt Cities Network (Cervia, Margherita di Savoia, Regione di Gozo, Chioggia, Aigues Mortes, Comacchio, Cagliari) Presente il sindaco di Cervia Massimo Medri. Durante l’incontro si terrà la presentazione del progetto dal titolo “ Memorie di Sale di Cervia”: un importante lavoro di recupero e valorizzazione della memoria legata alla produzione del sale e alla civiltàsalinara di un passato non troppo lontano. Domenica alle 12.00 si terrà un incontro con il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini sul futuro delle Saline di Cervia. Presente il sindaco di Cervia Massimo Medri.

Gusto - Si parte all’insegna del gusto con la cena inaugurale di giovedì alle 20.30 al ristorante Officine del Sale. In cucina lo chef Cristiano Tomei, stellato Michelin, con “un viaggio speciale nei territori del gusto”. In questa occasione si terrà anche un’Asta Solidale. Novità, giovedì al Magazzino del Sale Torre alle 17.45 il risotto con l’ostrica cervese, La Zariòta, profumata con sale aromatizzato alla vaniglia, preparato dallo chef Tomas Marfella. Il riso utilizzato è quello del Consorzio Riso Delta Po Igp. Nasce così la collaborazione diretta del Parco del Delta del Po, di cui Cervia fa parte, per scoprire i vari risi al naturale alle ore 17.00 col direttore del Consorzio Alex Baricordi e la presidente del Parco Aida Morelli.

Approda a Sapore di Sale Casa Artusi di Forlimpopoli con la casetta e due appuntamenti. Venerdì alle 18 si presenta con Chiara Galbiati, direttore. Verdiana Gordini, presidente Associazione Mariette di Forlimpopoli, preparerà le tagliatelle all’uso di Romagna nel nome di Pellegrino Artusi. Il ragù lo preparerà il già stellato Marco Cavallucci del Mercato Coperto di Ravenna. Sabato 2 settembre per Casa Artusi inizia anche la collaborazione con l’Istituto Alberghiero Tonino Guerra di Cervia. Si terrà presso la scuola un corso di cucina sulla preparazione della sfoglia all’uso di Romagna, coordinato dallo chef Matteo Milandri di Casa Artusi e condotto dall'Associazione Mariette.

Piazzale dei Salinari si caratterizza per una proposta di carne in graticola con Griglia&Filari, il Food Truck Savut con birra artigianale, vino locale e long drink, e il "carretto siciliano”, un food Truck con i fritti siciliani, tra cui gli arancini di pesce. Sotto la Torre San Michele la proposta gastronomica si arricchisce con lo stand del Ristorante Essentia di Castrocaro Terme. Ritorna inoltre dopo due anni di assenza Libera Forlì-Cesena con la casetta dei suoi prodotti, gestita da Equamente Cooperativa. Venerdì alle 11.30 si potrà assaggiare la mozzarella di Bufala Campana della Cooperativa Don Peppe Diana con il commento del cofondatore Teodosio Perone.

Sali aromatizzati, profumeria bio e linee termali: cura per l’appetito e cura per il corpo, è il tema dell’incontro di sabato 2 settembre alle 18 al Magazzino del Sale Torre con Giuseppe Pomicetti presidente del Parco della Salina e Aldo Ferruzzi delle Terme di cervia. Conduce la giornalista Letizia Magnani. Malandrino, il primo amaro con erbe locali e Sale Dolce di Cervia, verrà presentato e degustato venerdì alle ore 21 al Magazzino del Sale Torre, con Alessandro Fanelli. Domenica alle 19 si potranno degustare i primi piatti del pastificio La Fenice con i condimenti preparati dallo chef Vito D’Addiego.

Le conferme - Sotto la Torre si confermano l’Osteria Bartolini, l’Osteria La Campanara, il ristorante Borgo dei Guidi, i ristoranti Mercato Coperto e Casa Spadoni, e i Panificatori e Pasticceri di Confcommercio Ravenna. Il ristorante La Pescheria del Molo, anche quest’anno gestirà lo stand gastronomico in piazzale dei Salinari con nuove proposte di mare, ma dove non mancherà la Cozza Romagnola con la specifica varietà cervese Bio e l’ostrica La Zariota. l’Associazione Italiana Sommelier - AIS Romagna, con il Banco d’assaggio dei vini di Romagna, proporrà tutte le sere da venerdì alle 18.30, la degustazione di due territori per ogni serata, in collaborazione con il Consorzio Vini di Romagna al Magazzino del Sale Torre.

Ritorna inoltre Slow Food di Cagliari che porterà il sale di Sardegna in varie declinazioni di aromi alle erbe spontanee, per la degustazione in abbinamento a pesce e ortaggi. Non mancheranno mitili e bottarga. Gli accostamenti saranno presentati da Carla Erdas, Fabrizio Mascia esperti di sale gourmet, e Raimondo Mandis, fiduciario Slow Food della condotta di Cagliari.

Torna l’Associazione Salviamo i Mulini di Trapani, che quest’anno porterà un carico di 4 quintali di sale donati dalle Saline di Trapani e Marsala della Sosalt e SEI Ettore e Infersa, e dalle Saline Culcasi di Trapani/Paceco per distribuzione a offerta solidale dedicata alla salina cervese , così come pure 2 quintali di meloni di Paceco. Sabato alle 20.00 saranno protagoniste le specialità trapanesi, con assaggi che andranno dalle busiate al tonno Auriga, ai cannoli siciliani, col cuoco Paolo Pecorella.

Il sale di Cervia dal gusto “dolce” ancora di più di altri offre al palato gusti gradevoli e delicati. Ce ne daranno dimostrazione ancora una volta i Fornai e Pasticcieri di Ascom Cervia e Ravenna giovedì 31 agosto al Magazzino del Sale alle ore 16.30 con i bomboloni riempiti con tanta crema pasticciera. Venerdì 1 settembre alle 19.30 sempre al magazzino del sale, l'Aperitivo Italiano preparato dalla pasticceria Flamigni, per il Parco della Salina di Cervia, accompagnato dallo spumante solidale Santero.

Letteratura e fotografia - Giovedì alle 17.30 Eraldo Baldini presenterà il libro “Pirati e corsari nel mare di Romagna”, scritto insieme a Giancarlo Cerasoli e Oreste Delucca, curato da Davide Gnola, mentre domenica alle 18.15 Roberto Manzo presenterà “Pensare che volevo fare il bagnino” dedicato a Piero Focaccia. Partecipa l’assessora del Comune di Cervia Michela Brunelli. Venerdì ore 20.45 inaugurazione della mostra fotografica“La caveda de sèl” a cura di Dany Fontana e Andrea Ceccarelli.

Appuntamenti con la vacanza - La Fondazione Cervia In per il Turismo ha messo a punto per l’occasione un pacchetto turistico dedicato al sale e ai giorni della festa che verrà promosso oltre che sul sito turistico di Cervia, sul sito Emilia Romagna welcome e nelle newsletter rivolte ai tour operator che partiranno sempre dalla fondazione.

Tutti i giorni in Salina - Tutte le sere nel cuore della salina a ristorante “Acervum” in via Madonna della Neve 15, il “Tramonto al Sapore di Sale” con cocktail, birra e taglieri al sale di Cervia, abbinati allo spumante solidale di Santero.