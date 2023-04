Sarah Jane Morris torna sul palco con il Solis String Quartet

Mercoledì 12 aprile, per la prima delle due serate previste al Teatro Comunale di Russi, l’edizione 2023 del festival itinerante Crossroads gioca una carta particolarmente raffinata. La vocalist inglese Sarah Jane Morris si esibirà alle ore 21 assieme al Solis String Quartet: Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio al violino, Gerardo Morrone alla viola e Antonio Di Francia a violoncello e chitarra. Biglietti: prezzo intero euro 16; ridotto 14.

Evoluzione esclusivamente musicale di un precedente lavoro teatrale (“Ho ucciso i Beatles”), il progetto “All You Need Is Love” (uscito su disco alla fine del 2022) rinsalda la collaborazione tra Sarah Jane Morris e il Solis String Quartet: una simbiosi tra pop e musica cameristica che trova la giusta alchimia per restituire la magia delle canzoni dei Beatles, rinfrescandone le armonie e i ritmi, ammiccando al jazz e al blues.