Saverio Crestini e Claudio Ossani raccontano "La rinascita del Saracino"

Torna la rubrica “Narrate le Storie”. Martedì 5 gennaio alle 21.00, sera in cui si sarebbe dovuta tenere la Nott de Bisò, la pagina Facebook del rione di Porta Imolese (www.facebook.com/rionerosso) ospita una chiacchierata tra il faentino Claudio Ossani e Saverio Crestini (in foto), giovane giornalista e quartierista aretino, autore del libro “Arezzo 1931 - La Rinascita del Saracino” edito da Settore8 e uscito in seconda edizione nei giorni scorsi.

La serata viene arricchita dal prezioso intervento di Mario Giacomoni, plurivincitore del Palio del Niballo e giostratore della Giostra del Saracino.

L'opera di Crestini, 164 pagine divise in quattro capitoli, è un tuffo nell’Arezzo degli anni Trenta che riscopre il culto del Medioevo grazie alla passione del Podestà Pier Ludovico Occhini e agli intellettuali della Brigata Aretina Amici dei Monumenti: è in questo momento storico che avviene il ripristino del centro storico aretino e la rinascita della Giostra insieme ai suoi antichi Quartieri, assoluti protagonisti del torneamento a partire dal 7 agosto 1931.