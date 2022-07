"Sax On The Back Seat" alla vecchia Pesa di Classe

Mercoledì 27 luglio alle ore 21.00, presso la Vecchia Pesa di Classe in via Classense 88, all’interno della rassegna estiva “Vecchia Pesa Estate 2022”, si svolgerà il concerto “Sax On The Back Seat” Soul jazz live show con i musicisti Riccardo Caroli al sax, Cico Cicognani al basso, Chicco Capiozzo alla batteria e Moris Pradella alla chitarra e voce del gruppo. L’ingresso è a offerta libera e dalle ore 21.00 sarà possibile gustare i bomboloni caldi preparati dal forno di Classe.