Sboccia la primavera in centro storico: torna "Ravenna in fiore"

Sabato 23 e domenica 24 aprile il tour delle Piazze In Fiore trasformerà Piazza Kennedy con tantissime varietà di piante e fiori, anche rari e da collezione, che sbocceranno in primavera e per tutta l’estate. Torna la nuova edizione di Ravenna in fiore con ingresso libero e orario continuato dalle 9 alle 19,30.

Esemplari perfetti per i giardini e gli spazi esterni come terrazzi, balconi e davanzali ma anche per la casa e gli spazi interni. I floricoltori sapranno consigliare come coltivare al meglio le piante da loro prodotte. Non c'è bisogno di avere il pollice verde, bastano volontà e amore per la natura e il verde.

Si potranno poi acquistare piante fiorite e gemmate come orchidee, camelie, ortensie, begonie e gerani anche di grandi dimensioni. Richiestissime, di facile coltivazione e rifiorenti per tutta la primavera e l’estate le: surfinee, le potunie e il loro ibrido: le million bells; i fiori, più piccoli rispetto a quella della petunia, in un solo vaso vanno dal rosa, al bianco, al viola, al giallo. Coltivate in giardino, in terrazzo o appese in un bel paniere regaleranno allegrai per tutta la stagione.

E ancora Rose antiche, a cespuglio, rampicanti, profumate e colorate, ibride e rare saranno tra le protagoniste di questa mostra mercato fra le più apprezzate in città. Spazio poi anche alle piante grasse e alle erbe aromatiche.

Il sabato sarà visitabile anche l’orto botanico, chiamato anche il giardino delle erbe dimenticate, di piazzetta Serra (tra piazza Kennedy e il duomo), dalle ore 9 alle ore 12.30.