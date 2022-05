Sui calanchi fra natura e bontà: due percorsi in bici e otto cantine da scoprire

8 cantine da scoprire su due percorsi a disposizione: questa è la proposta di Scalanchiamo - Atto II per il 22 maggio. Un percorso Road (bici da strada) "Sul circuito dei Mondiali 2020" e uno Off Road(eBike - Gravel - MTB) sul sentiero 505 che i partecipanti potranno scegliere.

Nel primo caso si tratta di un percorso ad anello di 27 km con un dislivello di 290 metri denominato “Sul circuito dei mondiali di ciclismo 2020”. Anche il secondo, “Sul sentiero 505”, è sempre un percorso ad anello ma di 50 km con un dislivello di 800 m. In entrambi i casi i partecipanti potranno scegliere autonomamente l’orario della loro partenza, tra le ore 9 e le 19.30 dal Parcheggio del Parco Fluviale di Riolo Terme dove si trova il Chiosco TimOrso, che rappresenta anche il punto di arrivo.

Per ogni percorso i partecipanti avranno l’occasione di conoscere quattro cantine vitivinicole. Nell’Anello dei Mondiali i quattro punti sosta-degustazione sono: Cantina i CasiniCantina Mordini, Agriturismo Vignoli, Tenuta Nasano. Nell’Anello del sentiero 505 si potrà degustare il vino delle cantine: Torre del Marino, Cantina Bulzaga, Podere la Berta e Quinzan. Ognuna rappresenta un punto di sosta che offre in degustazione un calice di vivo accompagnato da alcuni stuzzichini.La prima degustazione è compresa nel pacchetto (a partire da 15 euro), quelle successive calice + stuzzichini €5,00 direttamente in cantina. Per info e prenotazioni https://www.rioloterme-cyclinghub.it/#regdl=scalanchiamo-special-ii-atto o 3331805408 anche whatsapp.