Scalanchiamo: pedalate e degustazioni tra i calanchi romagnoli

Un’esperienza di turismo lento da vivere sulle due ruote per andare alla scoperta della bellezza dei calanchi tra natura, gusto e divertimento. Sono aperte le iscrizioni per Scalanchiamo, l’appuntamento tra pedalate e degustazioni organizzato per domenica 13 giugno da Riolo Terme Bike Hub insieme a una rete di partner del territorio.

Due i percorsi tra cui potranno scegliere i partecipanti, uno su strada e uno fuori strada, con partenza “alla francese” durante la giornata, ossia all’orario preferito tra le ore 9 e le 19.30 dal Parcheggio del Parco Fluviale di Riolo Terme (Chiosco TimOrso), anche punto di arrivo delle escursioni. Il percorso Road “Sul circuito dei mondiali di ciclismo 2020” (Riolo Terme – Imola) è un percorso ad anello di 27, 26 km con un dislivello di 287 metri consigliato per le bici da strada. Mentre il percorso Off Road “Sul sentiero 505” (Riolo Terme – Faenza) è un percorso ad anello di 51,64 km con un dislivello di 212 m consigliato per le bici e-Bike, Gravel e Mtb.

Ogni percorso passa da quattro cantine vitivinicole che presenteranno punti sosta-degustazione (calice + stuzzichini al costo di 5 euro). Nell’Anello dei Mondiali i quattro punti sosta-degustazione sono Cantina i Casini, Cantina Mordini, Agriturismo Vignoli e Tenuta Nasano. Nell’Anello del sentiero 505 si potrà degustare il vino delle cantine Torre del Marino, Bulzaga, Podere la Berta e Quinzan. I partecipanti potranno apprezzare dal vivo le immagini della straordinaria bellezza dei calanchi trasmesse in mondo visione durante le dirette televisive dell’ultimo Mondiale di ciclismo, attraversando in bicicletta panorami e percorsi diversi situati lungo la Strada della Romagna.

Il costo di iscrizione è di 8 euro per gli adulti e di 4 euro per i bambini e comprende l’assicurazione per la giornata e una degustazione omaggio. Le strade saranno aperte al traffico veicolare e quindi saranno di fondamentale importanza il rispetto delle norme del Codice della Strada e la prudenza. Per informazioni su Scalanchiamo e prenotazioni: Cooperativa Trasporti di Riolo Terme 0546 71028 – info@cooptrasportiriolo.it