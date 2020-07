Scatta la nuova edizione di Cinemasuono Festival

Si tiene lunedì 27 luglio alle ore 20.30, nella suggestiva cornice dei Magazzini del Sale Torre di Cervia, la serata inaugurale della nuova edizione di Cinemasuono Festival. La rassegna cervese, organizzata dallo Spazio Culturale Scambiamenti in collaborazione con Cervia Turismo, si propone di fondere insieme musica e immagini creando nuove forme artistiche.

Dopo un primo momento di apertura del Festival, la serata si accende con la proiezione di “Pipo and blind love” del regista Hugo Le Gourrierec, cortometraggio che si è aggiudicato il primo premio del concorso per cortometraggi muti di Cinemasuono, presentato sulle note della musica della band ARYA. Successivamente si terrà una particolare proiezione di “Zazie nel metrò”.

Il capolavoro di Louis Malle, in bilico tra sogno e realtà, verrà proiettato in versione muta, musicata dal vivo dal piano di Filippo Gasperoni.

Il festival proseguirà con altre due serate: il 3 agosto il programma prevede la presentazione del cortometraggio classificatosi secondo: “Requiem” dello spagnolo Pepe Molina Cruz, per finire con una spettacolare proiezione del film “Ferro 3” di Kim Ki-Duk musicato da Andrea Fioravanti;.

Il terzo e conclusivo evento della rassegna si terrà invece martedì 11 agosto alle ore 20.30, quando verrà presentato il cortometraggio “Never Apply Salt to Attract a Potential Lover” del regista britannico Jethro Massey con interviste ai vari attori protagonisti e la visione del video backstage. Il film è stato girato a Cervia nel gennaio 2020 grazie alla residenza artistica di cui Massey ha goduto come vincitore dell’edizione 2019. Il cortometraggio, che vede la presenza di numerosi cervesi, sarà proiettato in versione muta, musicato dalla band Camera 66, che suonerà successivamente sulla visione del lungometraggio “La spia (The Thief)” del regista Russell Rouse.

L’ingresso è gratuito e gli spettacoli avranno luogo presso il Magazzino del sale Torre, in Viale Nazario Sauro 24 a Cervia. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al numero 3382196514 negli orari di apertura di Scambiamenti (da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 18).