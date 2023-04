Scatta la primavera del Caffè Letterario di Lugo insieme all'evento 'Scrittura Festival'

Il calendario del Caffè Letterario di Lugo è ricco di appuntamenti anche nella primavera 2023. Il 14 aprile, con Daniele Serafini, scatterà la nuova stagione culturale che darà spazio, come di consueto, a diversi generi come attualità, narrativa, storia, arte e musica. Gli ospiti di fama nazionale si alterneranno come da tradizione fino a metà giugno quando la stagione si concluderà con un una maratona letteraria dedicata alla poesia giocosa e satirica italiana. Nella primavera 2023 ci sarà spazio anche per lo “Scrittura Festival”, che si terrà a Lugo dal 8 al 11 giugno.

Oggi è stata presentata la nuova stagione della rassegna sorta nel 2005. Hanno presenziato i curatori Patrizia Randi e Claudio Nostri, l’assessore alla Cultura del Comune di Lugo Anna Giulia Gallegati, la direttrice della Biblioteca Trisi Maria Chiara Sbiroli e lo scrittore Daniele Serafini, che aprirà la rassegna. Serafini, autore del libro “All’ombra del Pavaglione”, spiega: “Il libro raccoglie una serie di scritti, difficilmente reperibili, pubblicati su giornali e riviste nazionali sulla città di Lugo e sulle eccellenze che ne hanno segnato la storia e le tradizioni. Dal settecento ad oggi non mancano curiosità e aneddoti su grandezze artistiche, architettoniche, poetiche e musicali.”

“Sono più di 900 gli incontri di una rassegna che da poco ha compiuto 18 anni – afferma uno dei curatori, Claudio Nostri -. In questa stagione primaverile proponiamo meno incontri rispetto al solito a causa della concomitanza con l’interessante rassegna Scrittura Festival, ma il calendario propone appuntamenti con grandi scrittori tutti i venerdì fino a fine maggio con la conclusione che avverrà a seguito della maratona letteraria dedicata alla poesia satirica".

Anna Giulia Gallegati, assessore alla Cultura del Comune di Lugo, aggiunge: “Come Amministrazione Comunale ci complimentiamo ancora una volta con gli organizzatori di questa fantastica rassegna che verrà affiancata per un breve ma intenso periodo dallo Scrittura Festival. Insieme agli organizzatori del Caffè Letterario e alla direttrice Maria Chiara Sbiroli della Biblioteca Trisi abbiamo in programma lo sviluppo di interessanti progetti per la cultura lughese”.

Il primo ospite della stagione primaverile 2023 sarà Daniele Serafini, venerdì 14 aprile all’Ala d’Oro con il libro “All’ombra del Pavaglione”; una settimana dopo, venerdì 21 aprile, Elisabetta Rasy con “Dio ci vuole felici”. A seguire, venerdì 28 aprile Roberto Bizzocchi presenterà “Romanzo Popolare”, venerdì 5 maggio Gianni Oliva con “Il purgatorio dei vinti”, il 12 maggio Nicola Longo con “Macaone”, venerdì 19 maggio Andrea Chegai con “Rossini”, venerdì 26 maggio Franco Gabrielli presenta “Naufragi e nuovi approdi” e venerdì 16 giugno Mario Lentano presenta “Bruto”.

Come di consueto il Caffè Letterario ospita l’arte, grazie alle mostre presentate dall’art director Carmine della Corte. La primavera 2023 accoglie la mostra di disegni e incisioni dal titolo “Con i miei occhi e le mie mani” di Enrico Rambaldi con l’inaugurazione programmata per sabato 29 aprile alle 18. Non mancherà la serata conviviale. Sabato 17 giugno alle ore 20.30 si terrà la maratona letteraria dal titolo “L’altra poesia” dove la poesia bassa, burlesca e satirica sarà accompagnata dalla Paella Valenciana.

Da giovedì 8 giugno a domenica 11 giugno si terrà lo “Scrittura Festival” con due incontri al giorno rispettivamente alle ore 18 nel chiostro del Carmine e alle ore 21 all’interno del Pavaglione. Il programma dell’evento è in via di definizione. La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri, Marco Sangiorgi e Carmine Della Corte con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali).