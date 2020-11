"Scegli Ravenna", un open day per scoprire l'offerta del Campus cittadino

Martedì 17 novembre torna l’appuntamento con l’orientamento universitario ‘Scegli Ravenna!’, open day dedicato all’offerta formativa dei corsi di laurea del Campus di Ravenna, quest’anno in forma virtuale.

Scopo dell’evento è far conoscere i corsi di laurea del Campus di Ravenna agli studenti degli ultimi due anni degli istituti superiori. Dai beni culturali all’ambiente, da giurisprudenza all’ingegneria, dalla chimica all’area medica: sarà possibile accedere a tutte le informazioni sui corsi di laurea semplicemente richiedendo le credenziali e registrandosi all’iniziativa. L’evento si svolgerà a partire dalle 15 interamente online attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

Il Campus ha deciso di privilegiare l’orario pomeridiano per agevolare la partecipazione degli studenti e delle scuole. L’evento, da sempre molto partecipato dalle scuole del territorio ravennate e delle province limitrofe, da quest’anno, grazie al format virtuale, consentirà a tutti gli studenti italiani e all’estero di potersi collegare per assistere alle presentazioni dei corsi di laurea.

L’open day prevede le presentazioni dei singoli corsi di laurea scaglionati nell’arco del pomeriggio. Sarà possibile approfondire contenuti didattici, prospettive occupazionali, modalità di accesso, attività di laboratorio. Nel complesso si tratta dei corsi di laurea in Beni culturali (ore 15), Società e Culture del Mediterraneo: istituzioni, sicurezza ambiente (ore 16), Conservazione e restauro dei beni culturali (ore 17), Scienze ambientali (ore 15), Chimica e tecnologie pe l’Ambiente e per i Materiali (ore 16), Ingegneria Edile (ore 17), Giurista per le imprese e per la pubblica amministrazione (15), Giurisprudenza (16), Logopedia (ore 15), Infermieristica (ore 16), Medicina e Chirurgia (17).