Scene di vita quotidiana nello show comico di Turbo-Paolo

E' in programma una serata da ridere al bagno Hanabi di Marina di Ravenna. Appuntamento giovedì 17 agosto, ore 21.30, per lo spettacolo comico di TurboPaolo. Ingresso libero.

TurboPaolo, il cui vero nome è Paolo Sarmenghi, è un comico noto per i suoi esilaranti contenuti online. Nato a Novara nel 1990, e legale di professione, TurboPaolo negli ultimi anni ha guadagnato popolarità sulle piattaforme social raggiungendo i 172 mila followers su TikTok e 198 mila su Instagram. Il viaggio di TurboPaolo nel mondo della comicità è iniziato quando ha visto per la prima volta il genio della lampada nel cartone animato di Aladdin, doppiato in italiano da Gigi Proietti, e ha pensato che da grande voleva essere carismatico e arguto come lui. Ha portato avanti la sua passione per la comicità durante gli anni di liceo frequentando il corso di teatro e creando video divertenti su Facebook.

La sua comicità si basa su scene di vita quotidiana, spesso il personaggio che interpreta è una persona qualunque o una persona che tutti almeno una volta nella vita hanno incontrato. Tra i suoi punti di riferimento nel mondo della comicità ci sono nomi come Valerio Lundini, Max Angioni, Edoardo Ferrario e Luca Ravenna e poi gli statunitensi Trevor Wallace e Bruce Schulz. Turbopaolo sta iniziando a espandere la sua carriera comica esplorando opportunità in spettacoli dal vivo e in televisione.