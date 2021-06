Scrittura festival, Camihawke racconta "L'amore ai tempi dei social"

Il 7 luglio, alle 21.30, Scrittura Festival arriva al Pavaglione di Lugo con l'autrice Camilla Boniardi che racconta "L'amore ai tempi dei social". Dialoga con il direttore artistio del festival Matteo Cavezzali.

Conosciuta come Camihawke su Instagram è seguita da 1,2 milioni di persone. Il suo primo romanzo "Per tutto il resto dei miei sbagli" (Mondadori) è il caso editoriale dell’estate 2021, andato subito al primo posto in classifica. In due settimane ha venduto 36 mila copie. È una storia d’amore tra una giovane ragazza e il cantante di una rock band, una storia che ricorda molto la sua in cui parla di autostima, di dubbi e del bisogno di essere amati.