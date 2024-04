ScrittuRa Festival, tra gli ospiti Antonio Manzini. E Niccolò di MasterChef presenta 'Pop Artusi'

Torna per la sua undicesima edizione ScrittuRa Festival, la festa dei libri e dei lettori curata da Matteo Cavezzali, che si svolgerà in dieci comuni della provincia di Ravenna dal 15 aprile al 28 maggio con scrittori di fama nazionale e internazionale coinvolti in incontri con il pubblico e spettacoli, tutti ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti). Gli appuntamenti attraverseranno diversi percorsi tematici, dalla letteratura alla saggistica, per esplorare aspetti del nostro presente dal cambiamento climatico all’intelligenza artificiale, dalla fascinazione per il male alla “bellezza come salvezza del mondo”, come scriveva Dostoevskij.

“Undici edizioni di ScrittuRa Festival, – afferma l’assessore alla cultura Fabio Sbaraglia – che hanno segnato anno dopo anno un interesse e affezione del pubblico sempre crescenti, testimoniano la passione e l'impegno che associazione Onnivoro da sempre mette in campo nella sua organizzazione. Un appuntamento ormai fisso che richiama centinaia di persone in un contesto informale e denso di contenuti che nel tempo si sono costantemente arricchiti, allargando le collaborazioni, ma mantenendo sempre forte uno sguardo attento sul presente. Un momento importante di confronto su ciò che caratterizza il nostro tempo, direttamente a contatto con chi tutti i giorni lo racconta e lo indaga attraverso la scrittura”.

“È un grande piacere poter partecipare a questo progetto – dichiara il sindaco di Faenza, Massimo Isola –. Da anni eravamo al lavoro per trovare una collaborazione con l’evento, diventato punto di riferimento dell’offerta culturale romagnola. A Faenza da anni proponiamo molte manifestazioni culturali e tra queste anche quelle legate alla divulgazione della letteratura attraverso incontri con autori sia nella nostra biblioteca che in tanti altri luoghi della città. Partecipando a questo Festival la nostra città compie un passo avanti ritenendo che l’evento non può che crescere. Sono lieto dei temi che verranno affrontati negli incontri faentini che andranno dal cambiamento climatico ai temi legati alla storia, argomenti di grande attualità e che non mancheranno di proporre riflessioni interessanti”.

Il programma

Ad aprire il festival sarà il 15 aprile al teatro Goldoni di Bagnacavallo uno degli autori più letti e amati d’Italia: Antonio Manzini. Il papà del vicequestore Rocco Schiavone sarà sul palco alle 18 assieme a Matteo Cavezzali. Al centro di ScrittuRa come sempre la grande letteratura con la premio Strega Helena Janeczek, Ben Lerner, Francesca Giannone, il cui romanzo “La portalettere” è stato il libro più letto in Italia quest’anno, e ancora Romana Petri, Daniele Mencarelli, Claudia Durastanti, Ilaria Gaspari, Eraldo Baldini, e molti altri.

Nei giorni del festival sarà consegnato a Jon Fosse, Premio Nobel per la Letteratura 2023, l’Alloro di Dante di Rinascimento Poetico e del Centro Dantesco. Si parlerà di classici come Kafka raccontato da Mauro Covacich e Baudelaire da Antonio Castronuovo, delle figure femminili dell’Iliade con Marilù Oliva e di miti greci con Matteo Nucci. Sarà al centro anche la storia moderna e contemporanea con i criminali nazisti raccontati da Antonio Iovane, la resistenza e Iris Versari narrati da Nicoletta Verna, il Messico di Pancho Villa con Pino Cacucci e la trafila garibaldina con Roberto Balzani.

In questa edizione, a un anno dalla alluvione, saranno al centro anche i temi ambientali con Vincenzo Levizzani, direttore dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Cnr, che parlerà di come funzionano le piogge e di cambiamento climatico. Massimo Polidoro invece che ci porterà a conoscere le meraviglie dell’universo e della natura dell’ultima lezione di Piero Angela. Ci saranno inoltre incontri sull’editoria con Giorgio Zanchini di Quante Storie di Rai3 e con “Operazione Bestseller, dietro le quinte di un successo editoriale” con Valentina Notarberardino.

Si parlerà anche di temi contemporanei come le “parole” con Vera Gheno, il femminismo con Jennifer Guerra, gli USA alla vigilia delle elezioni con Francesco Costa, dall’Inghilterra arriverà Nello Cristianini, uno dei massimi esperti al mondo di Intelligenza Artificiale. Ci sarà spazio anche per l’ironia con la satira Luca Bottura e Luca Restivo di Radio2. Di arte moderna si parlerà con Jacopo Veneziani, Elena Loewenthal racconterà invece la storia avventurosa dell’ebraico, Giuseppe Plazzi e Alessandro Paolucci parleranno di neurologia, sogno e psichedelia, mentre la filosofa Lucrezia Ercoli terrà un incontro sulla fascinazione del male e del crimine e Luca Sommi sulla bellezza.

A ScrittuRa debutterà l’anteprima di “Pop Artusi” uno spettacolo sulla cultura gastronomica italiana con Niccolò Califano, reduce dall’ultima edizione di Masterchef, e Matteo Cavezzali. Infine ci saranno incontri pensati per i ragazzi con grandi autori per giovani e giovanissimi con Gianumberto Accinelli sulla natura, Davide Morosinotto, Lidia Traversi, Alessia Canducci e Veronica Truttero.

ScrittuRa Festival è realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, dei Comuni di Ravenna, Lugo, Faenza, Bagnacavallo, Fusignano e Cotignola e del sostegno di APT e del Centro per il Libro e la Lettura con la sponsorizzazione di Fondazione Cassa di Risparmio e Fondazione del Monte di Lugo, Fondazione Del Monte, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Gruppo Hera, Coop Alleanza 3.0 e Faventia Sales. Il programma completo è consultabile su www.scritturafestival.com.