Scritture di Frontiera: si parla dell'America con Francesco Costa

Mercoledì 19 maggio si tiene il secondo incontro di Scritture di Frontiera che vedrà ospite Francesco Costa, uno dei più importanti cronisti degli USA di oggi, è vice direttore de Il Post, e autore dei libri “Questa è l'America. Storie per capire il presente degli Stati Uniti e il nostro futuro” (Mondadori) e “Una storia americana. Joe Biden, Kamala Harris e una nazione da ricostruire” (Mondadori). Francesco Costa dialogherà con Matteo Cavezzali alle 17.30 alla Biblioteca Classense di Ravenna.

Al termine di un anno sconvolto da avvenimenti inimmaginabili, gli americani hanno scelto il 46° presidente degli Stati Uniti in una delle elezioni più contese della storia. Joe Biden e Kamala Harris sono il nuovo volto della Casa Bianca. La loro vittoria ha catalizzato le speranze di decine di milioni di persone, ma la sfida che hanno davanti non è semplice: sarà interessante osservare come proveranno a traghettare gli Stati Uniti fuori dal momento più delicato della storia recente. Il modo migliore per conoscere come sarà la Casa Bianca di Joe Biden e Kamala Harris è conoscere chi sono e cosa hanno fatto fin qui. Perché la politica e il potere non cambiano le persone: le rivelano per quello che sono. Francesco Costa traccia quindi un ritratto della nuova presidenza percorrendo le straordinarie biografie dei due protagonisti, e i momenti che hanno segnato le loro vite.

Dalla campagna elettorale del 1972, con cui Joe Biden diventò il più giovane senatore degli Stati Uniti, alla vicepresidenza al fianco di Barack Obama, dall'infanzia di Kamala Harris nei quartieri-ghetto per afroamericani della West Coast alla carriera da avvocata e procuratrice che l'ha portata a scrivere il suo nome nella storia americana ancora prima di diventare la prima donna, la prima persona di colore e la prima indiana-americana vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Le vittorie, le sconfitte, gli errori ci raccontano qualcosa non solo del tipo di presidente e vicepresidente che governeranno la più grande potenza mondiale, ma anche delle lezioni che hanno imparato nel corso delle loro vite, di come hanno affrontato avversari e ostacoli. Soprattutto, quelle vittorie, sconfitte ed errori sono rappresentativi «di una comunità che va molto oltre le loro persone». Perché «nelle loro qualità e nei loro limiti, Joe Biden e Kamala Harris somigliano all'America».

La prenotazione agli incontri è obbligatoria e gratuita sul sito www.scritturafestival.com l'incontro dal vivo sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina facebook di ScrittuRa festival.