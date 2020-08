La scultura “L’Anima di Dante” viene donata alla Biblioteca Oriani

“L’Anima di Dante”, la scultura ospitata da circa un anno nel cortile della Biblioteca Oriani, realizzata dall’artista Mauro Fragorzi con l’aiuto di Sergio Iervasi, e visibile dal dicembre scorso grazie alla mostra monografica “L’Urlo di Dante, viene donata a Ravenna.

L’artista ha deciso di donare l’Opera alla Fondazione Casa di Oriani, e di conseguenza alla città, per onorare la memoria di Durante Alighieri e ringraziare le persone che negli ultimi anni hanno dato valore al suo lavoro artistico.

Mauro Fragorzi, che ha esposto nel chiostro dell’Oriani con due mostre personali (Percorsi Emotivi nel 2015 e l’Urlo di Dante nel 2019), ha così deciso di lasciare una traccia del proprio percorso artistico, scegliendo la scultura più rilevante a livello simbolico. Oltre che per la vicinanza della Biblioteca con la Tomba di Dante, anche per lo spirito che ha animato la realizzazione dell’opera, l’autore ha “visto” e immaginato la stessa proprio negli spazi dov’è attualmente esposta.

L’opera rappresenta l’anima del Sommo Poeta, solo parzialmente visibile in volto, con le mani conserte in un abbraccio auto-consolatorio, ma in una posa che lo vede fiero, pronto a percorrere un nuovo viaggio, questa volta non con la sua mente, così attiva politicamente e culturalmente, o con il suo corpo, così provato da tante traversie, ma con il suo spirito, da sempre devoto e pervaso da una profonda fede, libero dalle sue spoglie terrene.