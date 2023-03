Tra scultura e mosaico: l'opera dello studente ravennate esposta nel giardino di via Port’Aurea

Per il Dantedì 2023 l’associazione Dis-Ordine dei cavalieri della malta e di tutti i colori espone nel Giardino del Labirinto in via Port’Aurea 56 a Ravenna, un’opera in scultura e mosaico di Federico Senni. L'inaugurazione è prevista per sabato 25 marzo alle 11. L'opera trova casa nella teca espositiva del giardino di fronte alla Casa Circondariale di Ravenna: uno scrigno sorvegliato costantemente dalle telecamere del carcere che a ogni ora della giornata può essere il tramite per mostrare piccole opere, inserite nel contesto dell’opera pavimentale permanente Dante Eco Green.

Federico Senni, dopo il diploma al Liceo Artistico di Ravenna, nella calma della sua casa in campagna tra Porto Fuori e Lido Adriano, si è dedicato all'incisione del legno, radici, rami, pezzi recuperati nei dintorni di casa, una materia prima, semplice e grezza che gli trasmette un fortissimo sentimento sulla quale imprimere lineamenti, forme e idee e interventi musivi. Senni si è poi iscritto alla neonata Statale Accademia di Belle Arti di Ravenna.