Sculture, laboratori creativi, spettacoli e cioccolato: tornano le "Uova d'arte"

Orario non disponibile

Quando Dal 16/04/2022 al 17/04/2022 Orario non disponibile

Sabato 16 e domenica 17 aprile, in occasione della Pasqua, tornano a Cervia le "Uova d'arte". Appuntamento in Piazza Garibaldi e Piazzetta Pisacane dove ci saranno esposizione di sculture-uovo artistiche realizzate a mano da rtisti, pittori e artigiani, ma anche laboratori creativi per i bambini, spettacoli, artisti di strada e tante sorprese.

Uova di varie forme e dimensioni addobberanno Piazza Garibaldi con premiazione finale per l'uovo più votato dal pubblico. Il giorno di Pasqua in programma spettacoli speciali e apertura dell'uovo gigante di cioccolato, che verrà offerto a tutti i presenti.